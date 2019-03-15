Перевозку угля через населенные пункты в Кузбассе полностью ограничат в 2020 году

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют решить проблемы с транзитом угля через населенные пункты области в 2020 году, сообщил в пятницу журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, рассказывая о программе "Чистый уголь - чистый Кузбасс".

"В этой проблеме задействованы даже наши мощные угольные компании <…> Мы подписываем с этими компаниями соглашения, по которым в течение этого года они должны все прекратить автомобильные перевозки [по дорогам общего пользования в черте населенных пунктов]", - сказал он.

Губернатор подчеркнул, что основная задача в 2020 году - решить большинство проблем, связанных с перевозкой угля автомобильным транспортом.

В качестве примера Цивилев привел соглашение, заключенное между областными властями и администрацией разреза "Кийзасский" в городе Мыски, по которому угольщики подведут железную дорогу напрямую к разрезу. Сейчас погрузка и сортировка добытого на "Кийзасском" угля осуществляется на железнодорожной станции в черте города.

"Они [разрез "Кийзасский"] быстро проектируют и строят железную дорогу к своему разрезу, в следующем году они закончат ее строительство и полностью уйдут с погрузочной станции, которая находится в черте города. <…> Так мы существенно уменьшим влияние и перевозок [автомобильным транспортом] на город Мыски", - сказал Цивилев.

Программа "Чистый уголь - чистый Кузбасс" стартовала в регионе по инициативе Цивилева в начале марта 2019 года чтобы решить наиболее острые экологические проблемы региона, связанные с деятельностью угольных предприятий, в том числе, и проблему "черного снега". Из-за перевозок угля большегрузами по дорогам общего пользования разрушается их покрытие, кроме того в городах оседает большое количество угольной пыли. По словам Цивилева, по дорогам общего пользования уголь возят не только мелкие предприятия, но и крупные угольщики.