Санитарные зоны угольных предприятий в Кузбассе увеличат до 2 тыс. метров

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Власти Кемеровской области намерены увеличить санитарно-защитные зоны по периметру угледобывающих предприятий до 2 тыс. метров. Об этом рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на брифинге, посвященном реализации в регионе программы "Чистый уголь - чистый Кузбасс".

"Мы поставили перед собой задачу, что санитарно-защитная зона должна быть тысячу метров на существующих лицензиях [на добычу полезных ископаемых]. Новые лицензии, которые будут выдаваться, там санитарно-защитная зона должна быть более двух тысяч метров. <…> После того, как мы доведем все действующие лицензии до тысячи метров, перейдем к тому, чтобы и их перевести на две тысячи метров, это работа не одного года", - сказал Цивилев.

Губернатор также отметил, что решить вопрос по увеличению санитарно-защитных зон вблизи угольных предприятий можно только путем переселения граждан с этих территорий. В 2019 году Кемеровской области из федерального бюджета выделено 1,048 млрд рублей на переселение с проработанных территорий, на эти деньги будут улучшены жилищные условия почти 500 кузбасских семей, еще 270 семей с проработанных территорий переселят в новое жилье, приобретенное угольными предприятиями.

Программа "Чистый уголь - чистый Кузбасс" стартовала в области по инициативе Цивилева в начале марта 2019 года, чтобы решить экологические проблемы региона, связанные с деятельностью угольных предприятий, в том числе и проблему "черного снега". Особенно остро от этого страдают жители городов и районов вблизи которых ведется добыча угля. Оседание большого количества угольной пыли происходит из-за открытых горных и взрывных работ.