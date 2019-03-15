Школьный учебник по шахматам представили на выставке "Учсиб" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Школьный учебник по шахматам, вошедший в федеральный перечь рекомендуемой к использованию в образовательных учреждениях литературы, презентовала корпорация "Росучебник" в Новосибирске на выставке "Учебная Сибирь", сообщила в пятницу ТАСС ведущий методист центра управленческих и информационных технологий Роза Нафикова.

В 2017 году в то время глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила в ближайшие два года сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых - четвертых классов. Предполагается, что уроки будут проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить уровень образования детей. Регионы страны положительно отреагировали на данную инициативу, отметив, что необходимость таких уроков, которые могут проводиться в школах даже без профессиональных преподавателей. Ранее в российских школах существовали пособия по шахматам, однако в федеральный перечень рекомендуемых к использованию в образовательных учреждениях они ранее не входили и не имели статуса учебников.

"В рамках выставки прошел семинар от корпорации "Российский учебник" о новом федеральном перечне, методиках и стратегиях выбора УМК, где мы представили учебно- методическую литературу, рабочие тетради и электронные учебники, в том числе, впервые попавшие в новый федеральный перечень. Показаны совершенно новые учебники, которые не видели еще педагоги и учителя <…> - учебник по шахматам под редакцией Игоря Глека, их три: для 5-6 классов, 7-9 и 10-11, то есть начиная со основной школы", - сказала Нафикова.

Также на семинаре представили новый учебник "Россия в мире" для 11 класса, который включен в федеральный перечень и представлен как завершающий учебник курса "История России", изучаемого по 10 класс. "Новая линейка появилась английского языка Enjoy English Мерем Биболетовой, долгожданные учебники по физике для старшей школы - Мякишева и Петровой. Это прекрасное продолжение учебников Перышкина", - сказала Роза Нафикова.

Выставка "Учебная Сибирь" - это выставка образовательных организаций, оборудования и литературы, где руководители сузов и вузов могут презентовать школьникам 9-11 класса, абитуриентам и их родителям свои учебные заведения. Также на выставке проходят мастер-классы, семинары, на которых преподаватели и директора учебных заведений обмениваются опытом и инновационными практиками в образовании. В 2019 году выставка проходит с 14 по 16 марта, в первый день, по информации организаторов, выставку посетило более четырех тысяч человек.

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "Вентана-граф", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу УМК и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.