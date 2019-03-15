Аграрии Алтайского края в 2019 году получат 4,1 млрд рублей господдержки

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Алтайского края в 2019 году получат на поддержку отрасли 4,1 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей - из госбюджета. Об этом сообщил в пятницу журналистам в рамках финала конкурса "Лидеры России" в Сочи губернатор региона Виктор Томенко.

"Всего федеральный бюджет предоставит нам <...> 2,9 млрд рублей, из которых 900 млн рублей - на поддержку сельского образа жизни (по программе "Комплексное развитие сельских территорий" - прим. ТАСС), а 2 млрд рублей получат наши аграрии на развитие отрасли. Еще средства краевого бюджета мы добавим - 900 млн рублей на развитие отрасли и 300 млн рублей на поддержку сельского образа жизни", - сказал Томенко, не исключив, что в перспективе край получит дополнительные средства Минсельхоза РФ.

По словам губернатора, регион имеет лимит по предоставлению краткосрочных кредитов для аграриев на этот год порядка 7,5 млрд рублей, что немногим больше, чем в прошлом году. Из этих средств алтайские сельхозпропроизводители уже заключили кредитные договоры более чем на 2 млрд рублей и на 4,5 млрд рублей - договора по реализации продукции. Томенко отметил, что поддержку по отельным направлениям получают в крае агропредприятия, которые работают на экспорт.

"Экспорт (на 2019 год - прим. ТАСС) сложно спрогнозировать, <...> порядка в семь раз увеличился экспорт сельхозпродукции в 2018 году. Задача - не снижать объемы экспорта, и мы над ней целенаправленно работаем, экспортеры у нас тоже получают определенные меры поддержки. <...> Господдержка связана с выделением конкретных денег и с компенсацией целого ряда всяких расходов", - пояснил Томенко.

Ранее сообщалось, что посевная площадь в Алтайском крае в 2019 году составит 5,3 млн га (больше, чем в прошлом году, на 130 тыс. га), сев яровых запланировано провести на 4,6 млн га (рост к прошлому году на 1,9%).

Алтайский край обладает самой большой площадью пашни в России - более 6,5 млн гектаров. Около 45% населения региона проживает в сельской местности. Средняя урожайность зерновых в Алтайском крае в аграрном сезоне 2018 года составила около 16 центнеров с гектара, урожай 2018 года - 5,3 млн тонн.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Для участия в нем было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.