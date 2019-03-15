Власти Алтайского края пригласят участников "Лидеров России" в кадровый резерв

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Участники конкурса "Лидеров России" будут приглашены в кадровый резерв Алтайского края - и жители самого региона, и представители других территорий РФ, сообщил в пятницу журналистам в рамках финала конкурса "Лидеры России" в Сочи губернатор края Виктор Томенко.

"У нас 300 финалистов сегодня, из них трое представляют край, до полуфинала дошли 19 наших земляков, <...> все они получат приглашение войти в состав резерва управленческих кадров края. <...> По итогам прошлогоднего конкурса мы тоже к себе пригласили в кадровый резерв наших полуфиналистов, всех, кто дошел до полуфинала, и финалистов уже без принадлежности к краю. В итоге 32 человека подали документы и заявки", - сказал Томенко, отметив, что по итогам конкурса готов стать наставником для двух - трех участников.

По данным администрации Алтайского края, в финале конкурса управленцев принимают участие три жителя региона: заместитель главврача краевой офтальмологической больницы Владимир Ткачев, руководитель барнаульской компании "Вотэточай" Евгений Шафорост и директор проекта компании "Джей Ви Пи" Евгений Трухачев. По словам губернатора Алтайского края, во время работы с одной из подгрупп финалистов, с которой он занимался в пятницу, по итогам задания, которое решили участники, удалось уже получить практическую пользу для региона.

"У меня была группа из 8 человек, представил им конкурсное задание - касалось оно развития туристической и курортной деятельности в Алтайском крае. <...> Есть перспективы, что отрасль может стать одним из важных элементов социально-экономического развития края. <....> Я попросил участников конкурса проанализировать обстоятельства, которые мешают развитию, его темпам и внести свои предложения. Получилось интерсное и живое профессиональное обсуждение, я получил и определенную обратную связь - <...> [есть] элементарная нехватка информации, отсутствие четких и явных образов бренда как такового - одна из наших проблем", - сказал Томенко.

Он также подчеркнул, что этапы и элементы конкурса "Лидеры России" продуманы очень качественно до самого финала.

"Вовлеченность руководителей регионов, членов правительства РФ - это очень важно не только для участников - для всех жителей нашей страны. Это <...> высочайший уровень организации, который не только представлен комплексным подходом, но который подразумевает продуманность до мелочей, кто с кем встречается, какого уровня вопросы задаются, какая есть помощь консультантов, как формируются команды", - пояснил Томенко.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Финал проходит в Сочи с 13 по 17 марта. Для участия в нем было отобрано 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.