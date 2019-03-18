Более 300 населенных пунктов в трех регионах Сибири могут пострадать от паводков

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Более 300 населенных пунктов в трех регионах Сибири, согласно прогнозам, могут попасть в зону подтопления, сообщил во время совещания по подготовке к паводковому периоду в Сибири глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"Планирование осуществлялось, исходя из худшего сценария развития. По трем субъектам в зону возможного подтопления попали свыше 300 населенных пунктов, почти 600 участков автомобильных дорог, 138 социально значимых объектов", - сообщил Орлов.

По словам Орлова, данные три субъекта - это Новосибирская область Алтайский край и республика Алтай. Он отметил, что специалисты подготовили 972 пункта временного размещения, которые готовы принять порядка 200 тысяч человек. "Этого количества достаточно для прохождения по худшему сценарию", - сказал Орлов. При этом, при ухудшении обстановки в субъектах СФО, возможно применение аэромобильной группировки в количестве 235 человек, 180 единиц техники.

Орлов также отметил, что на шести участках рек Алтайского края запланированы взрывные работы, чтобы не допустить ледовых заторов.

Вода в реках может подняться на 2,5 м выше нормы

Вода в части рек Сибирского федерального округа может подняться на 2,5 м выше среднемноголетней нормы из-за высокого содержания воды в снегу и резкого потепления. Эти факторы создают опасность паводка, сообщил на совещании начальник департамента Росгидромета СФО Александр Гритчин.

"Запасы воды в снегу в этом году <…> в бассейне реки Оби - 147% от нормы, а по притокам - 193%, большой процент содержания воды в снегу. <…> Проблемные реки [на Алтае] - Алей, Чумыш, Чарыш, Бия, в Новосибирской области - Карасук, Иня, Тара, <…> уровень подъема будет до 2,5 м выше среднемноголетних данных, тревожная ситуация. Положительные температуры [прогнозируются] в последней декаде марта - ночные минусовые будут это сглаживать, но вода пойдет паводком поверху, пойдет в низины, и гидрологи будут просматривать подтопление жилых и хозяйственных построек, переливы через дороги", - сказал Гритчин, отметив, что с 21 марта в СФО будут плюсовые температуры днем и отрицательные ночные - минус 5-11 градусов.

По его словам, снеготаяние в горах Алтая начнется на шесть суток раньше среднемноголетних сроков, что создает дополнительные риски паводка - с территории Горного Алтая вода скатывается вниз, из-за чего происходит подъем воды в реках. В части территорий Сибири наблюдается сильное промерзание почвы до 237 см, что на 51 см больше прошлого года, вода не будет впитываться в почву. Гидрологи прогнозируют на апрель температуру выше нормы на 1-2,5 градуса, осадки будут больше нормы в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области.

"Осадки будут в виде мокрого снега и дождя - они будут разбавлять и так насыщенный влагой снег. Вода пойдет поверху, потому что почва не успеет оттаять. <…> Толщина льда увеличилась в Обском водохранилище до нормы - в прошлом году было менее нормы. Больше номы толщина льда по средней Оби, по верхней Оби - меньше нормы, это тоже ничего хорошего - лед сойдет раньше, вода пойдет под лед, начнет его поднимать, начнутся заторы", - пояснил Гритчин.

Сибирский федеральный округ в той или иной степени каждый год сталкивается с паводковыми явлениями. Одним из самых сложных был 2014 год - два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб этим территориям тогда составил более 10 млрд рублей. С того времени Алтайский край и Республика Алтай активно готовятся к приходу "большой воды". В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей, в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.