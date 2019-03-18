Зимний поток иностранных туристов на Байкал вырос почти вдвое по сравнению с 2018 годом

ИРКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Поток иностранных туристов на Байкал со стороны Иркутской области в январе-феврале 2019 года вырос почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого и превысил 50 тыс. человек. Об этом в понедельник журналистам сообщила руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

"За первые два месяца 2019 года поток иностранных туристов составил более 50 тыс. человек, тогда как в 2018 году было более 28 тыс. туристов. На первом месте традиционно Китай - Байкал посетили более 36 тыс. туристов из этой страны. На втором месте Южная Корея, на третьем - Монголия, на четвертом - Франция и на пятом - Германия", - сказала Сливина.

Он уточнила, что рост произошел в том числе за счет проведения Международного фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада". В этом году он прошел в 16-й раз, в период с 15 февраля по 17 марта его посетили 38 тыс. человек - это участники и зрители из России и из-за рубежа. Участвовать в соревнованиях и культурных мероприятиях на льду Байкала приезжали гости из США, Германии, Швейцарии, Китая, Сингапура, Канады, Франции, Чехии, Казахстана, Украины. Всего в рамках Зимниады состоялось 16 мероприятий, больше всего иностранцев участвовало в Байкальском ледовом марафоне.

"16 лет назад, когда проводилась первая Зимниада, все были скептически настроены по поводу зимнего сезона на Байкале. За эти 16 лет стереотип был сломан, появилась круглогодичная инфраструктура туризма. Сейчас наша задача - равномерно распределить туристический поток по побережью Байкала, найти новые локации для проведения массовых мероприятий, новые места для продвижения зимнего туризма", - сказала Сливина.

Байкал - самое глубокое пресноводное озеро в мире, включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находится на границе Иркутской области и Республики Бурятия.