ФАС: около трети закупок по Универсиаде в Красноярске были проведены с нарушениями

КРАСНОЯРСК, 18 марта. /ТАСС/. Около трети закупок в рамках подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады в Красноярске были проведены с нарушениями законодательства. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Олег Харченко.

"Всего обжаловано чуть менее 50 закупок, но это не означает, что было всего 50 жалоб, жаловались помногу участники со всей страны, но тем не менее, можно сказать, что каждая третья закупка была проведена с нарушением действующего законодательства", - сказал Харченко, добавив, что основные нарушения были связаны с составлением документации под конкретного заказчика и необоснованным отклонением заявок.

Харченко отметил, что закупки в рамках подготовки Универсиады не регулировались специальным федеральным законодательством, как это было при подготовке к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году, летней Универсиады в Казани в 2013 году. "Везде были обеспечивающие федеральные законы, указы президента, которые вводили особый режим формирования материально-технической базы проведения этих мероприятий. <...> Здесь [при подготовке к Универсиаде] никаких исключений сделано не было", - уточнил он.

Универсиада проходила со 2 по 12 марта. К студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.