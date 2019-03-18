В СФУ нашли способ снизить пригар на поверхности литых чугунных изделий до 85%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специалисты Института металлов и материаловедения Сибирского федерального университета (ИЦМиМ СФУ, Красноярск) разработали технологию получения водного самовысыхающего противопригарного покрытия для производства литых изделий из чугуна. Разработка позволит снизить пригар на поверхности чугунных отливок до 70-85%, сообщила в понедельник пресс-служба СФУ.

"Исследования красноярских ученых помогут снизить пригар на поверхности чугунных отливок на 70-85% при одновременном уменьшении шероховатости и размера графитовых включений в поверхностном слое отливки", - говорится в сообщении.

Для повышения качества чугунных изделий на рабочие поверхности литейных форм и стержней наносятся противопригарные покрытия. Краски в форме суспензии на основе порошкообразного огнеупорного наполнителя позволяют создавать отливку с менее шероховатой поверхностью и изолировать зерна огнеупорного наполнителя от соприкосновения с металлами, что снижает пригар на поверхности изделий.

По словам доцента кафедры литейного производства ИЦМиМ, кандидата технических наук Татьяны Гильманшиной, чьи слова приводятся в сообщении, ученым удалось разработать водное противопригарное покрытие, имеющее повышенную устойчивость и приведенную прочность, пониженную толщину покровного слоя и уменьшенный расход сухих компонентов.

В настоящее время результаты исследования внедряются на промышленных предприятиях Красноярска.