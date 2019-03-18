Рособрнадзор разрешил прием студентов в новосибирский вуз

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор разрешил возобновить прием студентов в Сибирскую академию финансов и банковского дела (САФБД), который был запрещен после проверки вуза в ноябре прошлого года, сообщила ТАСС в понедельник начальник юридической службы учебного заведения Оксана Леонтьева.

"Считать возобновленным прием в частное образовательное учреждение высшего образования "Сибирская академия финансов и банковского дела" с 19 февраля 2019 года", - процитировала представитель вуза текст распоряжения.

По ее словам, распоряжение получено спустя месяц после того, как было издано.

Рособрнадзор проводил проверку в САФБД с 26 по 29 июня 2018 года, по результатам которой выдал вузу два предписания об устранении нарушений, а в августе частично лишил вуз государственной аккредитации. С 16 по 18 октября 2018 года была проведена повторная проверка, в результате которой ведомство пришло к выводу, что нарушения не были устранены. По результатам проверки 7 ноября в САФБД был запрещен прием студентов.

Сибирская академия финансов и банковского дела была основана в 1992 году, она готовит финансистов, экономистов, маркетологов. В апреле 2007 года вуз стал первым негосударственным образовательным учреждением за Уралом, получившим статус академии.