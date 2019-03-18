В Новокузнецке возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воздуха

КЕМЕРОВО, 18 марта. /ТАСС/. Полиция Кузбасса возбудила уголовное дело по факту загрязнения воздуха в городе Новокузнецке Кемеровской области. Выброс газа, троекратно превышающий предельные нормативы, произошел на производственном предприятии, говорится в официальном сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области в понедельник.

"Сотрудники полиции организовали доследственную проверку, в рамках которой были получены данные замеров уровня загрязнения воздуха, произведенных газоспасательной службой предприятия. В результате установлено превышение предельно допустимой концентрации формальдегида более чем в три раза", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за выбросов газа на производстве его сотрудники были эвакуированы, несколько работников обратились за помощью к медикам с признаками отравления. Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы").

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, выброс газа произошел в начале марта текущего года, предприятие, где был зафиксирован инцидент, является градообразующим. В настоящий момент его работа не приостановлена и ведется в штатном режиме.

Новокузнецк входит в число российских городов с наименее благоприятной экологической обстановкой. Город регулярно страдает от проблем с "черным снегом" из-за угольной пыли из разрезов. Кроме того, на территории муниципалитета сосредоточены крупные металлургические производственные площадки.