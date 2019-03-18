План ликвидации отходов Байкальского ЦБК будет разработан к апрелю

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. План ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области будет разработан к апрелю 2019 года, сообщил в понедельник на правительственном часе в Совете Федерации глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Создана межведомственная рабочая группа с участием силовых структур. К началу апреля планируем завершить разработку подробного плана-графика работ", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вопрос ликвидации накопленного ущерба на БЦБК остается проблемным. Реализация мер по ликвидации негативного воздействия отходов возложена на правительство Иркутской области.

Холдинг Росгеология, назначенный оператором ликвидации отходов БЦБК, приступит к рекультивации площадки в 2019 году. Сейчас он корректирует проект ликвидации, который ранее был разработан компанией "ВЭБ Инжиниринг", но впоследствии признан нереализуемым. Заключение экологической и государственной экспертиз на проект ликвидации отходов БЦБК планируется получить в сентябре 2019 года.

Сейчас на промплощадке бывшего БЦБК идут опытно- промышленные испытания технологий утилизации отходов. Перед Росгеологией стоит задача рекультивировать площадку с учетом того, что в будущем эта территория будет использоваться в рекреационных целях.

Байкальский ЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году, закрыт в сентябре 2013 года. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. На картах-накопителях БЦБК за 50 лет его работы накоплено около 6,5 т шлам-лигнина - отходов целлюлозного производства.