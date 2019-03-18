Новосибирский театр показал спектакль на языке жестов на гастролях в Швейцарии

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Новосибирский академический театр "Красный факел" показал в Швейцарии спектакль по пьесе Антона Чехова "Три сестры", общение актеров в котором происходит на языке жестов. Впервые представленный в 2015 году, он побывал в Австрии, Германии, Франции, Греции, Румынии, его также видели зрители Америки, Англии, Болгарии и Китая благодаря проекту Stage Russia HD (российские спектакли демонстрируются в записи на экранах кинотеатров).

"У Чехова никто никого не слышит, и язык жестов - способ подчеркнуть эту мысль. На подготовку спектакля ушло столько времени, сколько другие театры зачастую не могут себе позволить потратить. Актеры не просто заучивали фразы на языке жестов, чтобы изображать общение - с ними работали преподаватели, учили взаимодействовать так, чтобы зритель все понимал", - сообщил ТАСС директор "Красного факела" Александр Кулябин после возвращения труппы из Цюриха.

Спектакль "Три сестры" идет на русском жестовом языке, при этом зрителям транслируются субтитры. Режиссер-постановщик - Тимофей Кулябин.

Спектакли за время гастролей посмотрели более тысячи человек. По словам директора театра, зал всегда был полон, происходящее на сцене вызывало у зрителей искренние эмоции - они выходили со слезами на глазах. Кулябин добавил, что критики также восприняли спектакль благосклонно.

Это не первая постановка, которую режиссер Тимофей Кулябин представил зарубежной аудитории: в конце 2018 года на сцене цюрихского драмтеатра Schauspielhaus состоялась премьера спектакля по пьесе Генрика Ибсена "Нора, или Кукольный дом". Там все коммуникации между персонажами происходили через общение в сети. Герои пишут друг другу сообщения, которые заменяют реплики, - они транслируются на большой экран для зрителей. Ещё раньше в Мюнхене состоялась премьера спектакля по "Колымским рассказам" Варлама Шаламова и оперы "Риголетто" Джузеппе Верди в Opernhaus Wuppertal (Вупперталь, Германия).

В следующем году театр "Красный факел" будет праздновать столетний юбилей - он был создан в 1920 году в Одессе режиссером Владимиром Татищевым, на протяжении 11 лет не имел собственной площадки. В 1932 году перестал быть передвижным и разместился в здании Коммерческого клуба в Новосибирске. Название театр получил скорее случайно: изначально ему планировали дать имя "Театр Алой Розы", но нарисованный Татищевым символ театра - цветок - больше был похож на пламя, и прижилось нынешнее название.

Доступная среда в здании прошлого века

Здание театра в сложной стилистике ампира с элементами модерна и русского стиля входит в перечень исторических архитектурных памятников Новосибирска. Как отметил Александр Кулябин, здание театра сильно изменилось за век. Спроектированное в 1911 году (сибирский архитектор Андрей Крячков) пережило несколько крупных реконструкций: до начала 40-х годов в бывшем Коммерческом клубе появилась сценическая коробка и изменился фасад здания, в 50-х была расширена сцена, реконструирован балкон, заложены окна в зале. Последняя реконструкция прошла в 2004-2008 гг., удалось полностью обновить все помещения, заменить перекрытия, вернуть экстерьеру и интерьеру исторические черты и оснастить сцены необходимым оборудованием.

"Были восстановлены фасады, куполообразный фонарь на крыше, обрамление окон. <...> Здание старое, требует внимания то одно помещение театра, то другое", - отметил Кулябин.

По его словам, руководство театра немало работало над организацией доступной среды для людей с ораниченными возможностями - во времена работы архитектора Крячкова о пандусах и подъемниках не шло речи. "Не во всем у нас есть доступность, несмотря на работу в этом направлении, но мы каждому гостю готовы помочь подняться в тот же малый зал [где нет подъемника]. Среди наших спектаклей есть "доступные" для людей с особенностями слуха, есть субтитры", - пояснил директор.

"Сибирский транзит"

Александр Кулябин возглавляет "Красный факел" 20 лет. Когда он стал директором, театр находился в сложной ситуации: публика охладела к этому виду искусства, из-за дефолта не было средств, однако спустя два года у Кулябина появилась идея организовать театральный фестиваль. Первый "Сибирский транзит" прошел в 2001 году и стал крупнейшим театральным форумом за Уралом, возродившим гастрольное движение театров всей Сибири. Кулябин же стал лауреатом конкурса продюсерских проектов на Международном фестивале "Дягилевские сезоны: Пермь - Петербург - Париж", а совсем недавно получил престижную Международную премию Станиславского в номинации "Организация театрального дела".

Фестиваль впоследствии был переименован в "Ново-Сибирский транзит" и стал вторым по масштабу конкурсным фестивалем страны (после "Золотой маски"). Проводится раз в два года и собирает порядка 700 гостей и участников с лучшими постановками театров Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также около 7 тыс. зрителей.

"Следующий "Транзит" пройдет только после юбилея, в 2020 году. Мы буквально едва успеем перевести дух, "переодеться в чистое" и вновь возьмемся за работу", - сообщил Кулябин.

Также он отметил, что в 2020 году театр выпустит продолжение книги, которую выпустили к предыдущему, 90-летнему, юбилею. "Она будет дополнена событиями, которые произошли с нами за последнее десятилетие. Это годы, которыми мы гордимся и которые хотим сделать частью истории театра", - сказал директор.