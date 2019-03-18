Суд в Новосибирске арестовал фигуранта дела советника красноярского губернатора

15 марта в Красноярске по подозрению в мошенничестве был задержан Натаров. В московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Милан задержали Бундюка.

НОВОСИБИРСК, 18 марта. /ТАСС/. Суд Железнодорожного района Новосибирска арестовал на два месяца Дениса Бундюка, задержанного в рамках расследования дела советника губернатора Красноярского края Антона Натарова. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах Новосибирской области.

"В группу входили еще четыре человека, всего шесть лиц сейчас установлены. Они организовали схему, по которой происходило хищение бюджетных средств, которые выделялись для закупки каменного угля для нужд администрации Игарки. Все мероприятия проводились транспортными полицейскими, сейчас возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК. [Бундюка] сегодня арестовали в Железнодорожном суде на два месяца, он находится в СИЗО в Новосибирске", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что остальные четыре человека проходят по делу как соучастники, через которых шло обналичивание средств. Как сообщалось ранее, в воскресенье Натаров был помещен под домашний арест, а Бундюк этапирован в Новосибирск из Красноярска.

Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.