Полиция возбудила дело по факту гибели рыбы в результате аварии на канализации в Томске

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Ленинскому району Томска возбудили уголовное дело по факту гибели рыбы на сумму более 5 миллионов рублей в озерах Цимлянское и Керепеть в результате аварии на главной канализационной насосной станции города. Об этом сообщила ТАСС в понедельник томский межрайонный природоохранный прокурор Ирина Борзенко.

По данным облдепартамента охраны окружающей среды, в результате аварии на главной насосной станции (ГНС), которая произошла в Томске 17 октября, канализационные стоки поступали в городские озера Цимлянское и Керепеть. Кроме того, загрязнению подверглись порядка 7 тысяч квадратных метров земли в микрорайоне Черемошники, где скапливались сточные воды.

"В прошлом году в октябре была авария в районе Черемошников, мы проводили проверку совместно с департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Томской области и Росрыболовством. Было установлено, что причинен вред трем компонентам окружающей среды - загрязнение воды (в озерах) и почвы и массовая гибель рыбы. По факту гибели рыбы сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РФ ("Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов"). Погибла рыба пород щука, карась, плотва и верховка на сумму 5 миллионов 15 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до двух лет. По фактам загрязнения почвы и воды правоохранительные органы ведут проверку. Ущерб от загрязнения оценивается на сумму порядка 850 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 17 октября из-за повреждения главного запорного коллектора была остановлена работа главной канализационной насосной станции. Из-за аварии канализационные стоки начали подтапливать дома в частном секторе в Черемошниках. Был введен режим ЧС, для устранения аварии - вплоть до 19 октября - временно ограничивалось горячее и холодное водоснабжение.