Пять воинских соединений подняли по учебной тревоге в Забайкалье

ЧИТА, 19 марта. /ТАСС/. Масштабная проверка боеготовности проходит в Забайкальском крае - сразу пять соединений дислоцированной в регионе общевойсковой армии подняты по учебной тревоге, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Сразу пять соединений общевойсковой армии ВВО в Забайкалье подняты по учебной тревоге в рамках проверки боевой готовности. В ходе мероприятий военнослужащие отработают задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации, совершат многокилометровые марши на штатной технике в заданные районы", - говорится в сообщении.

В ходе учений будут выполнены нормативы по развертыванию полевых лагерей. Специальная комиссия штаба ВВО проверит состояние несения боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения в полевых условиях. "В завершении мероприятий будут проведены тактические учения с боевой стрельбой, по результатам которых будет оценено каждое подразделение", - добавили в пресс-службе.

К проверке привлечены мотострелковое, ракетное, артиллерийское, зенитно-ракетное соединения, воинские части связи, радиационной, химической и биологической защиты. Как уточнили ТАСС в пресс-службе округа, речь идет о нескольких тысячах военнослужащих.