Работа "Ангарской птицефабрики" частично приостановлена из-за нарушения санитарных норм

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Приставы по решению суда частично приостановили работу АО "Ангарская птицефабрика", закрыв цеха по производству полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм и технологических требований. Об этом сообщило во вторник управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Иркутской области.

"Судебные приставы Ангарского районного отдела судебных приставов на 90 суток приостановили деятельность в помещениях по производству полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. В Ангарский городской суд территориальным отделом Управления Роспотребнадзора направлен протокол об административном правонарушении в отношении "Ангарской птицефабрики". Согласно материалам дела, нарушено законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также не соблюдены требования законодательства о техническом регулировании", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее приставы по решению суда уже останавливали производство в цехе убоя птицы и на участке по производству полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции. Фабрика устранила нарушения лишь в цехе убоя птицы. Сейчас проблемные помещения опломбированы и опечатаны, руководитель фабрики предупрежден об административной и уголовной ответственности за неустранение законодательства, которое "создает реальную угрозу для жизни и здоровья населения", сообщается на сайте ведомства.