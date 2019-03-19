Иркутские лесники проведут эксперимент по засеву выжженной тайги семенами в биооболочке

ИРКУТСК, 19 марта. /ТАСС/. Эксперимент по засеву выжженной лесными пожарами земли дражированными семенами проведут в Иркутской области. Семена находятся в оболочке из биологически активных компонентов, которые будут подпитывать и защищать ростки, сообщила во вторник пресс-служба областного министерства лесного комплекса.

"Выбранные нами участки - это места сильных пожаров, которые произошли в 2018 году. Сейчас там голая выжженная земля. В течение лета мы будем следить за тем, как прорастают семена, чтобы понять, есть ли преимущество у дражированных. Если эксперимент удастся, то наш опыт смогут перенять другие регионы страны. Пока мы являемся передовиками в этом направлении", - цитирует пресс-служба министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду.

Семена хвойных деревьев посеют в Братском и Усть-Илимском районах, всего засеют 400 га. Будет использовано 300 кг семян, в том числе 100 кг дражированных. Специалисты применят технику аэросева, то есть произведут посадку с самолета с высоты около 30 метров. Работы проведут в середине апреля.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов России. По данным региональных властей, в 2018 году в регионе был зарегистрирован 631 лесной пожар на площади 74 тыс. га, ущерб лесному фонду составил 997 млн рублей. В 2017 году был 1 тыс. 61 пожар на площади 235 тыс. га с ущербом 5,8 млрд рублей.