В Красноярске создадут культурно-выставочный центр Русского музея

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Культурно-выставочный центр Русского музея будет создан к 2022 году на базе Красноярского художественного музея имени Василия Сурикова, сообщил во вторник ТАСС директор Красноярского музея Владимир Лузан.

"[Ранее] в оперативное управление нам передано соседнее здание. На базе имеющегося особняка и нового здания планируем создать музейный квартал. Одним из его элементов является открытие культурно-выставочного центра Русского музея. <...> Плановые сроки - 2022 год", - сказал он.

По словам Лузана, на создание музейного квартала потребуется порядка 350 млн рублей.

В период Универсиады в Красноярске прошла крупнейшая в истории города выставка творчества Сурикова. В экспозиции были представлены экспонаты из семи музеев России, в том числе знаменитая картина "Взятие снежного городка" из коллекции Русского музея, портреты и этюды из Третьяковской галереи, документы, фотографии и экспонаты, дающие представления о той эпохе.

С 2012 года в России действует проект "Культурно-выставочные центры Русского музея", целью которого является формирование единого культурно-информационного пространства на территории страны. В выставочном центре в Красноярске будут проводиться выставки и научно-просветительские мероприятия с использованием базы Русского музея.