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В Омске горит цех литейно-механического завода на площади 1,4 тыс. кв. метров

По данным МЧС, пострадавших нет

ОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Площадь возгорания в цехе литейно-механического завода в Омске увеличилась с 400 до 1,4 тыс. кв. метров, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Площадь пожара увеличилась до 1400 кв. метров, на место следует лаборатория для замера ПДК (предельно-допустимых концентраций - прим. ТАСС) вредных веществ в воздухе", - сказали в пресс-службе.

Возгорание в одноэтажном цехе площадью 1400 кв. метров произошло в 14:04 (11:04 мск). Изначально площадь пожара составила 400 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работают 75 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России - 55 человек и 13 единиц техники. 

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РоссияОмская область
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