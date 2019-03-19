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Аэропорт Красноярска опроверг информацию СМИ о повреждении самолета "Аэрофлота"

В пресс-службе аэропорта отметили, что за истекшие сутки не зафиксировано ни одного инцидента с воздушными судами авиакомпании

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Информация о повреждении борта компании "Аэрофлот" в аэропорту Красноярска не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Ранее во вторник телеканал РЕН ТВ сообщил, что накануне противообледенительный автомобиль во время работы повредил антенну радиолокатора самолета рейса Красноярск - Москва. По данным телеканала, на борту не было пассажиров и экипажа.

"За истекшие сутки у нас не зафиксировано ни одного инцидента с воздушными судами компании "Аэрофлот", информация не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

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