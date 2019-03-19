Замминистра экономического развития Красноярского края стал мэром Минусинска

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Депутаты городского Совета Минусинска, крупного города на юге Красноярского края, утвердили в должности мэра города замминистра экономического развития и инвестиционной политики региона Андрея Первухина. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

В конце сентября предыдущий мэр Дмитрий Меркулов ушел в отставку, после чего был объявлен конкурс на должность главы города.

"Абсолютным большинством голосов в должности мэра утвержден Первухин", - сказали в пресс-службе.

Сам Первухин сообщил ТАСС, что ориентировочно вступление в должность главы города ожидается в первой декаде апреля после Красноярского экономического форума, за который он отвечает в качестве заместителя министра экономического развития края.

"Первые шаги [в должности главы будут], безусловно, экологическая ситуация в городе, [развитие] инфраструктуры. Это все требует программного подхода, каких-то скоропалительных решений и действий прошу от меня не ждать", - сказал Первухин, добавив, что в формировании команды будет опираться на местные силы.