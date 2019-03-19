Перинатальный центр в Новосибирске сдадут в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 19 марта. /ТАСС/. Строительство перинатального центра в Новосибирске, возведение которого было остановлено в 2014 году из-за нехватки средств, будет закончено в 2021 году, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков.

Строительство перинатального центра началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств строительство остановили. Однако в конце 2018 года эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что работы возобновятся в 2019 году.

"Перинатальный центр будет сдан в 2021 году", - сказал Авсейков.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр будет рассчитан на 350 коек и оборудован современным технологическим оборудованием, однако в 2017 году Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщало о планах скорректировать проект и сократить количество мест в учреждении.

Перинатальный центр в Новосибирской области будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско- гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи.