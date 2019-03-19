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Пожар в литейно-механическом цехе завода в Омске потушен

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет

ОМСК, 19 марта. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 1,4 тыс. кв. метров в цехе литейно-механического завода в Омске. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"Полная ликвидация пожара в 17:27 (14:27 мск)", - сказали в пресс-службе.

Возгорание в одноэтажном цехе произошло в 14:04 (11:04 мск). Жертв и пострадавших нет. На месте работали 75 человек и 20 единиц техники, в том числе 55 человек и 13 единиц техники от МЧС России. По предварительным данным, возгорание произошло на территории компании "Астра", которая расположена в северной промышленной зоне Омска.

На место пожара выехала передвижная лаборатория для замеров загрязнения воздуха. Результаты исследования станут известны позже.

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