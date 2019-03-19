Министра регионального развития Республики Алтай уволили за срыв стройки ледового дворца

ТАСС, 19 марта. Глава Республики Алтай Александр Бердников освободил от должности министра регионального развития региона Николая Кондратьева, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Ледовый дворец стоимостью 381 млн рублей и вместимостью 672 человека, как сообщалось ранее, должен открыться в Республике Алтай в мае 2019 года. Раньше в республике не было возможности заниматься фигурным катанием и хоккеем круглый год - это первый объект такого формата в регионе. На его строительство выделены федеральные средства в объеме 381 млн рублей.

"Указом главы Республики Алтай Александра Бердникова за непринятие надлежащих мер по строительству спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант", ведущее к срыву сдачи объекта в установленные сроки, освобожден от должности министр регионального развития республики <...> Николай Кондратьев", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, с 20 марта 2019 года министерство регионального развития республики возглавит Олег Пьянков, с 2014 года занимавший должность начальника Государственной жилищной инспекции региона.

По данным регионального правительства, лед на крытой арене планировалось залить в конце марта. "Атлант" расположен во втором по численности населенном пункте республики - в селе Майма (население около 18 тыс. человек, расположен в 10 км от единственного в регионе города Горно-Алтайска).

Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона, около двух недель назад Александр Бердников побывал на строительстве объекте в селе Майма, после чего было принято решение об отставке руководителя Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что в целом все строительство в регионе курирует это ведомство. "Других сроков, кроме обозначенных ранее сроков сдачи объекта в мае, не известно, другие сроки не озвучивались", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (15:30 мск) - добавлен комментарий пресс-службы правительства Республики Алтай после пятого абзаца