Иркутские ученые обнаружили, что сосны служат биоиндикатором выбросов алюминиевых заводов

ТАСС, 19 марта. Сибирские ученые установили, что хвойные деревья, растущие около предприятий цветной металлургии, могу служить биоиндикаторами загрязнения окружающей среды, поскольку накапливают содержащиеся в выбросах канцерогенные вещества. Об этом сообщается на сайте официального издания СО РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на публикацию в журнале Environmental Science and Pollution Research.

Исследование провели в Сибирском институте физиологии и биохимии растений (СИФИБР) СО РАН (Иркутск) на территории города Братска Иркутской области, где находится крупнейший в мире алюминиевый завод, принадлежащий "Русал" - единственному производителю первичного алюминия в России. Исследователи использовали методику, разработанную в лаборатории хроматографии Лимнологического института СО РАН.

"Недавняя работа была посвящена исследованию в хвое деревьев Братска полициклических ароматических углеводородов (входящих в состав выбросов алюминиевых заводов). Это большой класс органических соединений, многие из которых канцерогенны. <...> Сосна обыкновенная выступает как биоиндикатор загрязнений", - цитирует издание Ольгу Калугину, старшего научного сотрудника лаборатории природных и антропогенных экосистем СИФИБР СО РАН.

Сообщается, что о загрязненности можно судить уже по внешнему виду кроны: "при воздействии определенных соединений на хвое появляются некрозы (они выглядят как коричневые пятна). <...> Некрозы хвои возникают в результате воздействия высоких и очень высоких концентраций поллютантов (загрязняющих веществ)", - пояснила Калугина, добавив, что ПАУ накапливаются и на поверхности хвои и внутри нее.

Исследователи выяснили, что суммарное количество полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) достигает максимальных значений (982 нг/г) в хвое деревьев Центрального городского округа - там, где проживает больше половины населения города, который удален от Братского алюминиевого завода на расстояние до десяти километров. Далее содержание ПАУ в хвое снижается, но остается значительно выше фонового: на расстоянии до 25 километров - в 14,5-17,5 раз, на удалении до 45 километров - в 4,7-8,1 раза.

Ученые утверждают, что данные медицинских исследований коррелируют с уровнем загрязнения хвои ПАУ: "в Центральном округе <...> заболеваемость органов дыхания, костно- мышечной, иммунной и эндокринной систем, а также появление злокачественных новообразований в несколько раз выше, чем в более удаленных от завода округах". Отмечается, что ПАУ обладают мутагенным и канцерогенным воздействием, влияют на дыхательную систему человека и другие органы. Эти вещества содержатся и в заводских выбросах, и в выхлопных газах.