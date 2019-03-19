На кемеровской шахте после гибели семи шахтеров пересмотрели организацию работы транспорта

8 февраля на территории разреза "Распадский" рядом с городом Междуреченском Кемеровской области вахтовый автобус с горняками опрокинулся и упал в кювет с высоты 11 метров. В результате происшествия погибли семь человек, ещё 17 пострадали. По данным компании "Разрез Распадский", водитель автобуса заблудился ночью при сложных метеоусловиях, съехал на площадку для бурения и допустил падение машины на нижележащий горизонт.

МЕЖДУРЕЧЕНСК /Кемеровская область/, 19 марта. /ТАСС/. Компания "Разрез Распадский" после гибели 8 февраля семи шахтеров в результате падения вахтового автобуса с 11-метровой высоты пересмотрела организацию работы служебного транспорта. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального директора, директор АО "Разрез Распадский" Игорь Осадчий.

"[После происшествия] выполнены оперативные мероприятия по разрезу - запретили заезды всех вахтовых автомобилей на буровые площадки и горизонты, где ведутся бурения. <…> Водителям каждую смену под роспись дается схема движения <…> при каждом отправлении садят человека, которые знает маршрут и может указать, куда ехать", - сказал Осадчий на совещании по вопросам промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях.

По его словам, во всех положенных местах на разрезе отсыпаны предохранительные валы и бровки, которые не дадут служебному транспорту заехать в неположенное место, установлены дополнительные навигационные знаки. Осадчий добавил, что компания намерена усовершенствовать систему диспетчеризации, которая в случае съезда с маршрута будет сигнализировать об этом и диспетчеру, и водителю автомобиля.

Также предприятие заказало мобильные шлагбаумы и пять вахтовых автобусов с усиленным корпусом и дополнительным освещением, которое поможет при сложных метеоусловиях. "Автомобили будут меняться с учетом наработки, <…> выводы сделаны, проработаны все риски, которые могут привести к тяжелым последствия при несчастных случаях", - подытожил Осадчий.

Разрез "Распадский" входит в группу предприятий "Распадская". Компания занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области и, кроме разреза, объединяет три шахты, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Предприятие работает в сложных горно-геологических условиях на маломощных пластах.