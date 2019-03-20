Кузбасский парламент увеличил расходы областного бюджета на 2019 год на 4,8 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Депутаты областного Совета Кузбасса внесли на очередной сессии в среду изменения в закон Кемеровской области "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". По решению парламентариев, объем бюджетных расходов на 2019 год по итогам двух чтений увеличен на 4,8 млрд рублей и будет направлен на финансирование проектов в социальной сфере и ЖКХ, передает корреспондент ТАСС с заседания.

В ходе заседания было озвучено, что расходы планируется направить, в частности, на строительство школ в городах Анжеро-Судженск, Белово и Тайга, на строительство спортивных стадионов в городах Березовский и Белово. Кроме того, решено увеличить расходы по капитальному ремонту котельной в городе Киселевске, из-за неполадок в работе которой прошедшей зимой в городе были проблемы с теплоснабжение жилых домов.

Как рассказал журналистам председатель комитета Совета народных депутатов по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Сергей Ващенко, большая часть из этих проектов будет реализована на условиях софинансирования с федеральным бюджетом.

"У нас продолжается работа отраслевых органов власти Кузбасса с министерствами и ведомствами РФ по привлечению в Кузбасс средств федерального бюджета на реализацию федеральных программ", - сказал Ващенко.

Увеличение расходной части бюджета на 4,8 млрд рублей - это первые изменения в главный финансовый документ области на текущий год, которые вносятся после его принятия. Ранее бюджет Кемеровской области был утвержден с нулевым профицитом при равном объеме доходной и расходной части в размере 146 млрд рублей. Как пояснил журналистам начальник главного финансового управления Кемеровской области Игорь Малахов, увеличение бюджетных расходов не приведет к наращиванию государственного долга региональной казны.

"Этот дефицит полностью обеспечен собственными средствами и будет покрыт за счет тех средств, которые мы получили в результате профицитного исполнения [бюджета] 2018 года", - сказал Малахов. Как ранее сообщал ТАСС в 2018 году профицит бюджета Кемеровской области увеличился до 20% к уровню доходов и составил 33,4 млрд рублей. Увеличение профицита произошло за счет положительной ситуации на рынках угля и металлов.