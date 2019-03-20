Красноярский школьник изобрел портативную метеостанцию для долговременного прогноза погоды

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Ученик школы-интерната № 1 в Красноярске Тимофей Дедовец изобрел и сконструировал метеостанцию, способную выдавать долговременные прогнозы погоды. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии.

"Ученик школы-интерната № 1 Тимофей Дедовец сконструировал и собрал метеостанцию. Она состоит из микроконтроллера Arduino Nano, датчика температуры и давления, коммуникационного модуля. Портативная метеостанция установлена на территории школы", - говорится в сообщении. Мэрия уточняет, что школьник также придумал алгоритм долгосрочного прогнозирования, основанный на модели влияния циклонов и антициклонов.

По его прогнозам, предстоящее лето в Красноярске будет жарким. "В июне среднесуточная температура составит 25-27 градусов, в июле будет на один градус теплее, а в августе значительно похолодает, средние показатели составят 22 градуса", - приводится в сообщении его прогноз.

Как уточнили ТАСС в управлении образования города, мальчик учится в 10 классе, ему 16 лет. "Синоптики пока не выходили на связь, но им нужно будет договариваться с самим изобретателем", - сказал представитель управления.

В школе - интернате № 1 учатся дети со сколиозом.