Нарушения при закупках при подготовке к Универсиаде не повлияли на исполнение контрактов

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Нарушения, выявленные при закупках при подготовке к проведению Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, не повлияли в большинстве случаев на сроки исполнения контрактов, сообщает в среду Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Красноярскому краю.

На пресс-конференции 18 марта замруководителя УФАС Олег Харченко заявил, что порядка 50 закупок или треть от общего числа было проведено с нарушениями. Большая их часть была связана с составлением документации под конкретного заказчика и необоснованные отклонения заявок.

"В сложившейся правовой среде такие нарушения, как составление документаций о закупках с нарушением установленных требований, нарушение порядка рассмотрения заявок участников, в подавляющем большинстве случаев не повлекли за собой аннулирование закупок и не повлияли на сроки исполнения контрактов", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что в целом закупочная деятельность была осуществлена на "на высоком профессиональном уровне", а в реестр недобросовестных поставщиков были включены всего два хозяйствующих субъекта.

Универсиада проходила со 2 по 12 марта. К студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.