Дом финансового просвещения появится в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Некоммерческая организация по повышению финансовой грамотности населения "Новосибирский дом финансового просвещения" будет создана на базе министерства финансов и налоговой политики региона, сообщил во вторник глава Минфина Виталий Голубенко на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области.

"Такая необычная тематика для Минфина - создание автономной некоммерческой организации "Новосибирский дом финансового просвещения", которая будет реализовывать в Новосибирской области политику содействия финансовой грамотности. Сегодня эта политика обозначена на федеральном уровне стратегией повышения финансовой грамотности до 2023 года", - сказал Голубенко.

По его словам, организация создается на основе заключенного в ноябре прошлого года соглашения между правительством Новосибирской области и Министерством финансов РФ. "При обсуждении организационно-правовой формы мы исходили из того, что организация должна характеризоваться более высоким коэффициентом открытости и доступности населению, поэтому целесообразно создавать структуру, которая была бы в меньшей степени ассоциирована со структурами государственного управления", - пояснил Голубенко. Он отметил, что данная площадка будет полезна в вопросах обсуждения инициативного бюджетирования, доступности и открытости.

Помимо Минфина, соучредителем организации станет Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ). Организация будет не только реализовывать проекты, которые предусмотрены стратегией повышения финансовой грамотности, но и будет предоставлять площадку для обсуждения специфичных для региона экономических вопросов, как для городского, так и для сельского населения.

По словам главы новосибирского Минфина, вопросы финансовой грамотности поднимались в регионе в 2014 году, когда гильдия финансистов Центробанка начала проводить в регионах соответствующие тематические площадки для населения.