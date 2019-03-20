Экс-главе Алтая предложено несколько вариантов трудоустройства в Москве

ТАСС, 20 марта. Экс-главе Республики Алтай Александру Бердникову, покинувшему свой пост в среду, предложено несколько вариантов трудоустройства.

"Я без работы не останусь, на завалинке сидеть не буду. Мне предложено несколько вариантов достойной, хорошей работы, чтобы я чувствовал себя комфортно и был в социуме, политике и жил достойно", - сказал Бердников ТАСС. Он не стал уточнять, что за предложения ему поступили, добавив, что это работа в Москве.

По его словам, он некоторое время после отставки проведет в Алтае. "Я никуда не бегу, побуду в регионе некоторое время", - сказал Бердников, добавив, что "благодарен президенту, что за эти 13 лет дал возможность реализоваться, что-то мы сделали, что-то - нет. Придет новый, наверное, более эффективный, более молодой с новыми подходами, новой энергией и новой силой".

Он отметил, что не знаком с исполняющим обязанности главы республики Олегом Хорохординым.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил 46-летнего Олега Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.