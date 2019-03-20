Иркутский губернатор требует отставки мэра Ангарска за недостоверные сведения о доходах

ИРКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Серей Левченко направил в думу города Ангарска заявление о направлении в отставку мэра города Серея Петрова. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в соответствии с федеральным законом "О противодействии коррупции" направил заявление в думу Ангарского городского округа об удалении мэра Сергея Петрова в отставку. Причиной решения стали допущенные главой Ангарского городского округа нарушения антикоррупционного законодательства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что глава Ангарска предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах за 2017 год. В справке о доходах супруги нет сведений о полученных доходах и объектах недвижимого имущества. Кроме того, не указано участие мэра в качестве соучредителя некоммерческой организации. Также выяснилось, что администрация Ангарска заключила ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру.

Председатель думы Ангарска Александр Городской сообщил ТАСС, что заявление губернатора в думу еще не поступило. Комментарием Сергея Петрова ТАСС пока не располагает.