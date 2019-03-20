Прокуратура начала проверку законности двойных начислений за вывоз ТБО в Алтайском крае

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку управляющих компаний, которые начисляли двойную плату за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), сообщается в среду на сайте прокуратуры Алтайского края.

"Проведенный прокуратурой края мониторинг свидетельствует о том, что на территории края допускаются нарушения законодательства некоторыми управляющими организациями, которые начисляют двойную плату гражданам за обращение с твердыми коммунальными отходами. Такие нарушения, к примеру, вскрыты прокурором города Заринска в деятельности четырех управляющих компаний, в связи с чем руководителям последних прокурор города внес представления, которые находятся на рассмотрении", - говорится в сообщении. Всего на территории края работают пять региональных операторов по вывозу ТБО.

Ранее сообщалось, что на двойные начисления за вывоз мусора жаловались жители моногорода Заринска Алтайского края. В ответ власти города рекомендовали управляющей компании провести собрания жильцов, чтобы решить, на какие цели направить собранные средства. Заринск, население которого - около 46 тысяч человек, в прошлом году получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

С 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Раньше за вывоз отходов полностью отвечала управляющая компания (УК) и нанятый ею подрядчик, с 1 января 2019 года этим занялись региональные операторы. Местные власти заранее выбрали их на конкурсной основе. Если раньше услуга входила в список жилищных и счет за нее выставляла УК, то теперь она стала коммунальной и появляется в квитанциях отдельной строкой, по аналогии с платой за газ, воду и свет.