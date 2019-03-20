Существующая более 50 лет незаконная свалка в Новосибирской области будет ликвидирована

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Несанкционированная свалка в черте города Барабинска Новосибирской области, существующая более 50 лет, будет ликвидирована в приоритетном порядке в рамках регионального проекта "Чистая страна" к 2024 году, сообщил ТАСС депутат Законодательного собрания Новосибирской области от Барабинского района Сергей Титков.

Барабинский районный суд уже выносил решения о ликвидации свалки, однако уничтожена она не была. Кроме того, на огромном скоплении твердых бытовых отходов периодически происходят пожары, дым от которых заполоняет северную часть города.

"Да, это [ликвидация свалки] включено в программу "Чистая страна". Все свалки, которые находятся в черте городов, попадают в эту федеральную программу. И вчера губернатором была поставлена задача включить этот объект в программу. Было сказано, что ее ликвидация будет в приоритетном порядке. <…> Губернатор дал поручение чтобы в первую очередь Барабинская свалка была ликвидирована", - сказал Титков

Ранее в рамках рабочей поездки в Барабинск губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл рабочее совещание по вопросам ситуации с улично-дорожной сетью в Барабинском районе; инженерной защиты города Барабинска от подтопления; рекультивации несанкционированной свалки в Барабинске в рамках национального проекта "Экология".

Как сообщил ТАСС депутат совета депутатов Барабинска Константин Терещенко, свалка находится практически в черте города - от нее до ближайшей улицы - Газовиков, по словам Терещенко, порядка 150 метров. "Она [свалка] постоянно горела, шел дым. Это просто площадка под открытым небом, никаких ограждений. Туда везли все, кому не лень. Жители рады, что она закрылась, машины туда перестали завозить, она по крайней мере не будет увеличиваться", - сказал Терещенко.

Администрации Барабинского района необходимо в 2019 году разработать проектно-сметную документацию для ликвидации незаконного размещения твёрдых коммунальных отходов в г. Барабинске и получить необходимые заключения экспертиз. Объём необходимых средств составляет 6,5 млн рублей.