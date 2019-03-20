Губернатор Красноярского края сообщил, что дело его советника не связано с Универсиадой

15 марта по подозрению в мошенничестве были задержаны сам Натаров, экс-редактор красноярского портала "Дела.ру" Дмитрий Болотов, директор ООО "Лаборатория новостей" (Newslab) Сергей Мурзин и еще один человек, данные которого не сообщались. В тот же день в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Милан задержали бухгалтера регионального отделения ЛДПР Дениса Бундюка. Суд отправил Натарова под домашний арест на два месяца. На такой же срок Бундюк был помещен под арест в СИЗО. Остальные фигуранты дела были отпущены под подписку о невыезде.

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении советника губернатора Красноярского края Антона Натарова никак не связано с подготовкой к проведению Всемирной зимней универсиады. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор региона Александр Усс.

"Если речь идет об Антоне (Натарове) то, насколько мне известно, его проблемы и претензии к нему никак не связаны с Универсиадой. Это касается каких-то там эпизодов его прежней жизни", - сказал Усс. Он напомнил, что при предыдущем губернаторе Натаров работал начальником управления внешних связей администрации главы региона, был заместителем министра экономического развития.

"Когда подготовка к Универсиаде перешла в заключительную стадию, он предложил поработать, он выполнял чисто организационные функции, готовил повестку штабов", - подчеркнул Усс.

Зимняя универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. К студенческим играм в Красноярске было построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

О Натарове

28-летний Антон Натаров окончил Московский государственный институт международный отношений по специальности "международные финансы". Работал в департаменте Минфина России, в частном бизнесе, управлении внешних связей губернатора Красноярского края. В 2015-2016 гг. был заместителем министра экономического развития края. В октябре 2017 назначен советником губернатора Красноярского края. Отец Антона Натарова - депутат Госдумы, координатор ЛДПР по Красноярскому краю, Хакасии и Тувы Сергей Натаров, в прошлом депутат нескольких созывов Законодательного собрания Красноярского края, в начале нулевых возглавлявший молодежное движение "Лебедь".

Согласно декларации о доходах в 2017 году Натаров-младший заработал 241 тысячу рублей, в его собственности находится автомобиль Land Rover Range Rover Sport, а в пользовании квартира площадью 150 квадратных метров.

Согласно базы данных СПАРК является председателем совета Ассоциации выпускников кадетских корпусов и мариинских женских гимназий Красноярского края.