Ученые нашли быстрый и точный способ прогнозирования гибели хвойных деревьев

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) совместно с коллегами из других стран предложили новый способ прогнозирования гибели хвойных деревьев по величине прироста их годичных колец, что позволяет заранее выявлять деревья, которым угрожает гибель, и принимать меры для их спасения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Многонациональный коллектив исследователей при участи ученого Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН и Сибирского федерального университета разработал надежный и доступный способ прогнозирования смертности хвойных деревьев на основе измерения параметров годичных колец. Новый метод позволяет определять вероятность гибели древостоев, сделав анализ всего лишь нескольких десятков образцов древесины", - говорится в сообщении.

Состояние хвойных лесов как в Евразии, так и в Северной Америке, как отмечают учёные, постепенно ухудшается. Это связано с ростом засушливости климата. Воздействие засух усугубляется атаками насекомых-вредителей. Для защиты лесов требуется новые способы оценки их состояния, так как используемые в настоящее время методы основаны либо на экспертной оценке, либо на лабораторных биохимических анализах. Последние достаточно точны, но требуют значительного времени, затрат и дорогостоящего оборудования.

Предложенный группой учёных из 19 стран метод прогнозирования гибели деревьев по годичным кольцам дешевле и точнее всех других. С помощью специального устройства без вреда для растения извлекается из ствола небольшой образец - керн, который является источником ретроспективной информации об условиях, в которых произрастало дерево.

В ходе исследования были собраны данные по 7454 погибшим и растущим деревьям нескольких десятков хвойных и лиственных видов. Ученые установили, что в ослабленных древостоях задолго, в среднем за два десятилетия до гибели, наблюдается постепенное возрастание изменчивости годичного прироста. В здоровом лесу такого не происходит.

"Кольца - это интегральная характеристика состояния растения, летопись жизни дерева, в которой отображены благоприятные и пагубные условия произрастания. Мы обнаружили, что у погибших деревьев задолго до их смерти наблюдаются различия в параметрах годичного прироста по сравнению с теми растениями, что выжили. Это дает основу для надежной экспресс-оценки вероятности гибели деревьев", - приводятся в сообщении слова одного из соавторов статьи доктора биологических наук Вячеслава Харука, заведующего лабораторией Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.