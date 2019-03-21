Суд продлил на месяц арест руководителя судебных приставов Омской области

ОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Омский суд продлил на один месяц арест бывшего руководителя управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Омской области Владимира Витрука, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области.

"Куйбышевский районный суд Омска рассмотрел ходатайство следственных органов и продлил руководителю региональной службы судебных приставов меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным следствия, в феврале 2018 года Витрук по просьбе знакомого дал поручение своим подчиненным снять арест, наложенный в рамках исполнительного производства на автомобиль Toyota Land Cruiser, который принадлежал должнику. За это руководитель омского УФССП потребовал 300 тыс. рублей. В результате судебный пристав-исполнитель вынес постановление о смене ответственного хранителя машины, после чего автомобиль был передан должнику. На следующий день на своем рабочем месте Витрук в качестве взятки получил через посредника 300 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области.