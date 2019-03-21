Томские ученые создали группу семей зимостойких медоносных пчел

ТАСС, 21 марта. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) создали племенное ядро (группу семей) исчезающего вида пчел - чистопородной среднерусской пчелы, которая оптимально подходит для разведения в России из-за лучшей адаптированности к зиме и хорошей плодовитости в условиях короткого лета. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза.

Как сообщила пресс-служба, исчезновение чистопородных пчел является общероссийской проблемой. В последние десятилетия в РФ массово ввозятся южные породы, которые отличаются незлобливостью, из-за чего весьма популярны у пчеловодов-любителей. Результатом такого стихийного завоза стала утрата генофонда аборигенной среднерусской породы, которая лучше всех прочих пород адаптирована к зиме продолжительностью 6-7 месяцев и обладает высокой продуктивностью за короткий летний период.

"В результате десятилетней селекционной работы, подкрепленной морфологическими и молекулярно-генетическими исследованиями, ученым удалось создать племенное ядро, которое состоит из чистопородных пчелиных семей. Это поможет сохранить и приумножить в России тот подвид пчел, который оптимально подходит для большинства регионов страны и способен производить качественный мед даже в условиях короткого лета", - говорится в сообщении.

Чистота породы важна, чтобы пчелы сохраняли устойчивость к заболеваниям и производительность. В отличие от чистопородных, гибриды показывают хорошую медоносность только в первый год, в последующие она сильно падает. Кроме того, они хуже переносят морозы и не устойчивы к болезням. Для Сибири большое количество гибридных пород пчел, которые появились в результате смешивания южных пород с местными, - серьезная проблема. "В апреле пасечники будут открывать свои ульи после зимовки, многие не досчитаются тысяч пчел. Зимовка для них самый тяжелый период. Зараженные пчелы зачастую ее переносят с большими потерями. В первую очередь умирают от нозематоза (инфекционное заболевание пищеварительной системы)", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время ядро ТГУ насчитывает 80 пчелосемей (в каждой по 10 тысяч особей), к лету ядро планируется увеличить до 100 пчелосемей. На продажу ученые могут выставлять около 30% всех особей (молодняк). Этих медоносных пчел ждут районы Томской области, а также пчеловоды Алтайского края, Свердловской и Омской областей.

"Возродить пчеловодство без участия государства невозможно, поэтому очень важно, что есть грантовые программы, которые поддерживают инициативу ученых и малых предприятий. В списке инновационных приоритетов России, поддерживаемых фондом "Сколково", наша тематика тоже обозначена - это "Генетические и селекционные методы и платформы для ускоренной селекции". В будущем мы надеемся войти в число резидентов фонда, поскольку это откроет новые возможности для возвращения России богатого генофонда чистопородных пчел", - приводятся в сообщении слова одного из участников проекта Светланы Россейкиной.