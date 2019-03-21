Эксперт: Байкал достаточно защищен законодательством от появления промышленных объектов

Во вторник ряд СМИ сообщил о том, что ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект о запрете строительства любых промышленных объектов рядом с Байкалом.

СОЧИ, 21 марта. /ТАСС/. Существующая нормативная база защищает Байкал от строительства промышленных объектов на его побережье, но нуждается в конкретизации формулировок. Об этом, комментируя инициативу ЛДПР запретить строительство любых промышленных объектов вблизи Байкала, ТАСС сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексей Титовский в кулуарах Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

"По большому счету это справедливое требование с учетом того, что мы сегодня знаем об отдельных эпизодах [строительства]. Но сегодня нормативная база абсолютно не благоволит какому-либо строительству объектов вокруг и вблизи Байкала. Существует требование о прохождении экологической экспертизы, действует постановление правительства РФ, которое запрещает определенные виды деятельности [на Байкале]. Просто, возможно, нужно более тщательно подойти к формулировкам этих документов, чтобы они не трактовались неоднозначно и недвусмысленно, тогда все встанет на свои места", - сказал Титовский.

Ранее ТАСС сообщал о приостановлении строительства завода по розливу воды на юге Байкала в Иркутской области. Прокуратура выяснила, что государственная экологическая экспертиза проекта проведена с нарушениями. В частности, специалисты не учли, что строительство застрагивает территорию, где встречаются краснокнижные растения и во время перелета останавливаются редкие птицы. В суде рассматривается иск прокуратуры о признании заключения экологической экспертизы и разрешения на строительство незаконными.

Завод в поселке Култук строит компания "Аквасиб", зарегистрированная в Иркутске. Ее основным владельцем является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал" из Китая. Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. По данным "Аквасиба", 80% продукции пойдет на экспорт, 20% - на российский рынок.