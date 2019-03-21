Группировка ирбисов на Сайлюгемском хребте на Алтае пополнилась тремя особями

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Фотоловушки зафиксировали трех подросших и крепких котят снежного барса в Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай, сообщается в четверг на сайте нацпарка.

Снежные барсы - один из наименее изученных видов кошачьих в мире. Охота на ирбиса запрещена во всем мире. По данным WWF, в мире осталось не более 4 тыс. ирбисов, в России обитает 70-90 особей. В границах нацпарка "Сайлюгемский" обитает 17 из них.

"Из мартовской экспедиции по учетам ирбиса на Сайлюгеме сотрудники нацпарка привезли кадры известной самки с уже подросшими с зимы котятами. На фото отчетливо видны трое крепких барсят. Тяжелое зимнее время года котята благополучно пережили, значит, есть надежда, что группировка снежного барса на Сайлюгеме пополнится тремя новыми ирбисами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эта самка ирбиса уже знакома ученым - впервые ее с двумя котятами зафиксировали на Сайлюгеме в 2016 году. До этого времени снежные барсы не жили на Сайлюгемском хребте, он считался транзитной зоной для ирбисов. Позже наблюдали лишь одного из котят выводка 2016 года: его, играющего на склонах хребта, фиксировали и фотоловушки, и визуально наблюдали ученые. Второго котенка больше никто не видел, новый выводок зафиксирован в декабре 2018 года.

Национальный парк "Сайлюгемский" - особо охраняемая природная территория, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай на границе с Монголией. Общая площадь - 118 тыс. га. Основная цель парка - сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу, среди которых снежный барс, алтайский горный баран аргали, манул.