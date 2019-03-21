Депутат Заксобрания Красноярского края Медведев пока не принял решения о переходе в Думу

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Красноярского края Петр Медведев сообщил, что решение о том, примет ли он мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова, может быть принято на пленуме ЦК КПРФ 30 марта.
Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать мандат Алферова экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Однако Центризбирком на заседании в четверг отказал в передаче мандата Грудинину. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что комиссия по закону должна вынести решение в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов: в данном случае это депутат Петр Медведев.
Сам Медведев заявил ТАСС, что пока не принял решение о том, будет ли он принимать мандат. "Я в команде (КПРФ - прим. ТАСС), и как решит ЦК партии, так и будет. У нас будет пленум 30 марта, и решение, наверное, будет принято на нем", - сказал Медведев.
Он добавил, что на выборах в предыдущие созывы Госдумы был на проходных местах, но "уступал свой мандат своим товарищам". "Я являюсь первым секретарем крайкома партии и считаю, что мне надо больше находиться в своем крае", - подчеркнул Медведев.
64-летний Медведев является депутатом Законодательного собрания края с 2001 года.