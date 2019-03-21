Депутат Заксобрания Красноярского края Медведев пока не принял решения о переходе в Думу

КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Красноярского края Петр Медведев сообщил, что решение о том, примет ли он мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти нобелевского лауреата Жореса Алферова, может быть принято на пленуме ЦК КПРФ 30 марта.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать мандат Алферова экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину. Однако Центризбирком на заседании в четверг отказал в передаче мандата Грудинину. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что комиссия по закону должна вынести решение в пользу первого человека в региональной группе, которая не получила мандат после выборов: в данном случае это депутат Петр Медведев.