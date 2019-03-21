{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Театр Севастополя привезет в Новосибирск спектакли по книгам Булгакова и Толстого

Гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского пройдут в Новосибирске в июне

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Труппа Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского покажет на гастролях в Новосибирске пять спектаклей, в том числе "Мастер и Маргарита", "Анна Каренина" и комедию по рассказам Антона Чехова, сообщила в четверг ТАСС директор театра Ирина Константинова.

"[В этом году] в июне месяце мы едем в Новосибирск, есть договоренность с музыкальным театром на обменные гастроли. Мы повезем "Мастера и Маргариту", "Анну Каренину", " #ТОДАСЁ" (постановка по рассказам Чехова - прим. ТАСС), "Доходное место", сказку "Самый рыжий Новый год", - рассказала Константинова.

Собеседница уточнила, что гастроли в Новосибирске пройдут в июне и продлятся неделю.

Она добавила, что ответный визит новосибирского театра ожидается в июне. Также в конце июня - начале июня в Севастополе планируются гастроли Екатеринбургского ТЮЗа, художественным руководителем которого является главный режиссер севастопольского театра Григорий Лифанов. А осенью ожидается Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии.

Теги
РоссияНовосибирская областьСевастополь
ВЦИОМ: уровень поддержки ушедших в отставку глав регионов был невысок
В течение этой недели в отставку по собственному желанию ушли руководители пяти субъектов
Читать полностью