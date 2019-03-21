В Омской области в 2019 году сдадут два из 28 домов-долгостроев

ОМСК, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области планирует ввести в эксплуатацию в 2019 году два многоквартирных дома-долгостроя в Омске, сообщается в четверг на сайте областной администрации. Всего в регионе насчитывается 28 проблемных домов, в реестр пострадавших граждан внесено 668 человек.

"В IV квартале 2019 года планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома: № 2 на ул. Мишина и № 11 по ул. Малиновского (2-я очередь). Всего в дорожную карту включены на сегодняшний день 28 проблемных домов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства, готовность дома на ул. Малиновского составляет 90%, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций. Дом на ул. Мишина построен на 40%. В декабре 2018 года был найден подрядчик, который завершит строительство дома.

В правительстве отметили, что эти два объекта входят в число девяти домов, которые можно достроить без привлечения федеральных средств силами инвесторов-застройщиков с помощью региональных мер поддержки. Общая сумма средств, необходимая на их завершение, составляет около 1,2 млрд рублей, из которых порядка 358 млн рублей - средства инвесторов, 800 млн рублей - стоимость свободных квартир и офисов и 42 млн рублей - субсидии областного бюджета.

На достройку остальных домов необходимы федеральные средства, сообщил во вторник журналистам губернатор Омской области Александр Бурков. "Все упирается в средства. <…> Те дома, которые на низком уровне [готовности], регион сам достроить не может. <…> На сегодняшний день Минфин уже согласовал в рабочем порядке выделение 5 млрд рублей для решения в стране проблемы обманутых дольщиков. Кто попадет в эту программу, будет определять Минстрой РФ", - сказал Бурков.

По данным омского Минстроя, в 2017-2018 годах сибирский регион сдал в эксплуатацию шесть домов-долгостроев. Для решения проблемы дольщиков Омская область предоставляет без проведения торгов земельные участки тем застройщикам, которые согласны отдать 10% квартир пострадавшим гражданам. А для снижения стоимости достройки проблемных домов их бесплатно подключают к сетям ресурсоснабжающих организаций.