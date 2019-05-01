Открытие туристического сезона в двух регионах Алтая посетили более 13 тыс. человек

БАРНАУЛ, 1 мая. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек в среду посетили праздник "Цветение маральника" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае и открытие туристического сезона в соседней Республике Алтай.

"Несмотря на пасмурную погоду, до плюс 4 градусов на улице, посмотреть на цветение маральника и поучаствовать в праздничных мероприятиях приехали, только по предварительным подсчетам, более 12 тыс. человек. Туристические базы на территории ОЭЗ - это в общей сложности 600 мест, заполнены на 100%, в соседнем Алтайском районе также все места, где могли разместить туристов, заняты", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Алтайского края.

Как отметили в пресс-службе, на майские праздники в регионы Алтая приехали большое количество туристов из соседних регионов Сибири - на федеральной дороге Р-256 образовывались пробки.

Гости посетили мастер-классы от народных мастеров, поучаствовали в праздничной программе, где туристические районы представили различные виды сельского, этнографического и культурного туризма. На площадке Алтайского государственного краеведческого музея была представлена репродукция картины "Маральник" алтайского художника Григория Чорос-Гуркина. Свою площадку организовала также Республика Алтай - в большом национальном жилище аиле народные мастера представили уникальные предметы быта, сувениры.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, подобные проекты, в числе которых также "Сибирская масленица", фестиваль напитков "Алтайфест", "Алтайская зимовка", помогают развитию туризма в регионе.

Открытие сезона в Горном Алтае

В Республике Алтай открытие туристического сезона прошло в одном из самых посещаемых туристами Чемальском районе. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, гостями праздника, по предварительным подсчетам, стали более 1 тыс. человек.

"Чемальский район - особый район, хотя и самый молодой, но очень насыщен туристическими событиями. Из более 2 млн посещений турпотока [в год в регионе] почти половина приходится на Чемальский район", - сказал журналистам врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

Праздничные мероприятия запланированы в Чемальском районе до 5 мая. В программе - открытие XV Сибирского автомотофестиваля имени Игоря Куликова, который собирает сотни участников из регионов России и стран ближнего зарубежья.

Запланированы также дегустация блюд национальной алтайской кухни, выставка-презентация туров по Алтаю, мастер-классы от народных мастеров. Кроме того, для гостей в дни праздника проводят экскурсии в музее художника Г. И. Чорос-Гуркина, на горную пасеку, в "Сад пионов" и 5 мая - в "Палеопарк" рядом с селом Элекмонар.