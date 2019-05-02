Росгидромет организует беспрерывный мониторинг качества воздуха в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 2 мая. /ТАСС/. Росгидромет оснастит свои стационарные посты в Новокузнецке, который считается одним из самых экологически неблагополучных российских городов, оборудованием для непрерывных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Григорьев.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Росгидромету, Росприроднадзору, Роспотребнадзору обеспечить создание и эффективное функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных промышленных городах, в частности, Красноярске, Норильске, Братске, Новокузнецке, Омске, Чите.

"Сейчас наблюдения на стационарных постах в Новокузнецке проводятся три раза в сутки. Мы планируем организовать постоянный мониторинг, поставив там автоматические станции, которые могут непрерывно эти наблюдения вести и выдавать данные в режиме онлайн. Мы подготовили техзадание, отправили его в Росгидромет, в ближайшее время состоятся торги по закупке оборудования", - сказал Григорьев.

По его словам, результаты мониторинга будут поступать на предприятия через пять-десять минут после обработки данных. На их основе работа вредных производств, загрязняющих атмосферу, должна корректироваться. На стационарных постах Росгидромета в Новокузнецке измеряются концентрации взвешенных веществ: диоксида серы, диоксида и оксида азота, оксида углерода, бенз(а)пирена и ряда специфических веществ - формальдегида, сероводорода, аммиака, сажи, фторида водорода.

Также для города приобретут две передвижные лаборатории, которые будут выезжать на наблюдения как по заданию Росгидромета, так и по заявлениям жителей. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра, появление передвижных лабораторий позволит расширить географию мониторинга, повысить оперативность работы.

Основными загрязнителями воздуха в Новокузнецке являются металлургические предприятия - "Евраз ЗСМК", "Русал Новокузнецк", "Кузнецкие ферросплавы", а также Кузнецкая ТЭЦ. Город испытывает проблемы с "черным снегом" из-за угольной пыли с разрезов. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году планируется более чем на 20% сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу в Новокузнецке. Четыре предприятия, которые оказывают наиболее негативное влияние на атмосферу, представили экологические программы с конкретными мероприятиями и финансированием.