Геологи составили прогноз залежей углеводородов на стыке Новосибирской и Томской областей

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН составили четыре карты с прогнозом новых залежей углеводородов в Межовском нефтегазоносном районе на стыке Новосибирской и Томской областей. Карты были составлены на основе анализа подземных вод, говорится в сообщении пресс-службы института.

"Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН провели исследования в Межовском нефтегазоносном районе, который охватывает север Новосибирской и юг Томской областей. Специалисты уточнили расположение наиболее перспективных горизонтов в недрах и подготовили четыре прогнозных карты с указанием, где наиболее вероятно открытие новых залежей углеводородов. В этом ученым помог анализ состава подземных вод", - говорится в сообщении.

На картах были выделены земли трех категорий: высокоперспективные, перспективные и требующие дополнительного изучения. Наибольшая вероятность найти ранее не замеченные залежи нефти - именно в пределах высокоперспективных областей. Для подготовки карт ученые проанализировали результаты испытания скважин, химические анализы подземных вод и водорастворенных газов, точечные замеры пластовых температур и давлений и другие данные.

Анализ подземных вод может помочь в поиске ранее не выявленных залежей нефти и газа, а именно в определении наиболее перспективных участков, поскольку вода участвует во всех стадиях нефтегазообразования. Ученые ведут работы в Межовском нефтегазоносном районе, так как ранее в нем были обнаружены аномалии в составе подземных вод, которые обычно говорят о наличии пропущенных залежей.

В будущем ученые смогут оценить объемы нефти, которые могут быть получены на стыке Новосибирской и Томской областей. Кроме того, метод изучения подземных вод с точки зрения поиска перспективных месторождений может быть применен и в других местах.