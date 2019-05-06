Количество лесных пожаров в Новосибирской области увеличилось за неделю в четыре раза

НОВОСИБИРСК, 6 мая. /ТАСС/. Число лесных пожаров за неделю увеличилось почти в четыре раза в районах Новосибирской области. Большинство из них возникло из-за деятельности жителей населенных пунктов, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

"За неделю отмечается рост количества лесных пожаров почти в 4 раза, ликвидировано 68 лесных пожаров на общей площади 336 га. Причина пожаров в 95% случаев - действия местного населения", - сказал Орлов.

Он отметил, что за неделю зафиксировано более 1 тыс. пожаров, из которых 906 - горение травы и мусора. "Отмечается переход пала сухой растительности на постройки в садовых обществах в Коченевском, Новосибирском и Ордынском районах области, в результате которых уничтожено 14 строений", - сказал он, добавив, что авиапатрулирование позволило выявить 311 термоточек в районах области. В эти районы будет направлено три оперативные бригады для профилактики пожаров, а также "рассмотрит вопрос об увеличении количества".

Ранее в Тогучинском районе Новосибирской области произошел пожар, который возник из-за перехода огня на жилые дома и постройки с пала травы. Пожар оставил без жилья три семьи, более 300 домов удалось спасти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности"), а также шесть административных дел, в том числе в отношении главы поселения и администрации сельского совета за неорганизованную уборку территории от сухой растительности, в отношении четырех граждан - за разведенные костры и палы травы.

После произошедшего губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил предпринять новые меры по борьбе с пожарами - направить дополнительные силы авиационного патрулирования. Ранее сообщалось, что в Новосибирском аэродроме Толмачево для ликвидации природных пожаров готовы к применению четыре вертолета Ми-8 АМТШ-В. Для оперативной доставки пожарных команд, транспорта и грузов, а также для эвакуации пострадавших спланирована работа шести самолетов Ан-12 и Ан-26.