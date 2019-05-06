Инвестиции в развитие Красноярской железной дороги в 2019 году составят 40 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 6 мая. /ТАСС/. ОАО "РЖД" инвестирует в развитие красноярской железнодорожной магистрали более 40 млрд рублей в 2019 году, что на 70% больше чем в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД, дочерняя структура РЖД).

"Инвестиционная программа Красноярской железной дороги в 2019 году составляет 40 млрд рублей (плюс 70% к 2018 году). Из них 9,3 млрд рублей - это вложения в модернизацию магистрали от Междуреченска до Тайшета", - говорится в сообщении.

В КрасЖД пояснили ТАСС, что из общего объема инвестиций на модернизацию линии Междуреченск - Тайшет 5,9 млрд рублей выделены из федерального бюджета, более 3,3 млрд рублей направит РЖД. Кроме того, в рамках модернизации запланированы работы по программе увеличения пропускной способности на направлении Артышта - Междуреченск - Тайшет.

По однопутной дороге Междуреченск - Тайшет идет перевозка угля из Кемеровской области, Хакасии и Красноярского края к портам Дальнего Востока. РЖД с 2013 года занимается ее комплексной реконструкцией, чтобы обеспечить эффективное продвижение грузов на восток.

Ремонт и модернизация пути пройдут в 2019 году еще на 59 участках желдороги общей протяженностью порядка 350 км.

"Новые наземные пешеходные переходы появятся на остановочных пунктах Восток, Овинный, Крючково, а также в Лесосибирске. Также выделены денежные средства на проектирование 11 наземных пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией в рамках развития пассажирских перевозок в границах Красноярской агломерации", - уточняется в сообщении.