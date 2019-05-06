Дороги в аэропорт Норильска закрыты из-за метели

ТАСС, 6 мая. Дороги из Норильска и Дудинки в аэропорт Алыкель на севере Красноярского края закрыты для транспорта из-за метели. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации Норильска.

На севере края с вечера воскресенья объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра. Ожидается метель с порывами ветра до 27 метров в секунду, видимость - менее 1 тыс. метров.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического", - сообщается на сайте мэрии.

По сообщению ГУ МЧС по краю, также ограничено движение на трассе Дудинка - Алыкель. Причина - низовая метель. Специалисты ведут разведку дороги в Алыкель, контролируют снегоочистительные работы.

"Аэропорт работает по фактической погоде", - сообщили в аэропорту Алыкель, добавив, что пассажиров просят прибыть за три часа до вылета. По метеоусловиям Норильска задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Диксона.

Аэропорт является основным для Норильска и Таймырского района, через него осуществляется авиасообщение с Красноярском и городами в других регионах России.